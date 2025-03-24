Belediye Başkanı Selim Cüce, sahada görev yapan ekiplerin çalışmalarını överek, “Hemşerilerimizin kışın çamurdan, yazın ise tozdan etkilenmemesi için gerekli planlamaları yapıyoruz. Ekiplerimiz aralıksız çalışarak ilçe genelinde ulaşımın daha konforlu ve güvenli hale gelmesi için emek veriyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Cüce’nin açıklamalarına göre, özellikle yaz aylarında toz, kışın ise çamur sorunlarını ortadan kaldırmayı hedefleyen projeler kapsamında mevcut imar yollarının yanı sıra yeni yolların açılması için detaylı planlamalar yapılıyor. Yapılan bu çalışmalar, vatandaşların yaşam kalitesini artırmanın yanı sıra, ilçe genelinde ulaşım altyapısının modernizasyonuna da katkı sağlaması bekleniyor.

Göksun Belediyesi, yol iyileştirme ve bakım faaliyetlerine yönelik çalışmalarını sürdürürken, gelecekteki projelerle de ilçe genelinde daha düzenli ve temiz yolların vatandaşlara sunulacağını duyurdu.