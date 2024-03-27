Katar merkezli Al Jazeera kanalına konuşan uzmanlar, "Nimbus Projesi" adı verilen ve Nisan 2021'de İsrail'in Google ve Amazon şirketleriyle imzaladığı 1,2 milyar dolarlık projeye ilişkin endişelerini paylaştı.

Uzmanlar, veri depolaması, toplaması, analizi, veri üzerinden motif ve özellik tanımlaması ve bu toplanan bilgilerle olası veri ve motif tahmini yapılmasını sağlayan bir bulut (Cloud) ve makine öğrenimi sistemi olan "Nimbus Projesi"nin İsrail’in kullanımında olmasının potansiyel tehlikelerine dikkati çekti.

Amnesty Tech grubu geçici direktörü Damini Satija, İsrail'in halihazırda büyük çaplı gözetleme teknolojine sahip olduğunu, söz konusu projeyle İsrail'e ileri seviyede teknoloji sağlandığını ve bunun kullanımının ise zaten var olan insan hakları ihlallerini daha da hızlandırabileceğini ileri sürdü.

Satija, söz konusu projenin İsrail'e kendi ihtiyaçlarına uyarlayabileceği bir araç sunabileceğini, bunun ise Filistin halkına yönelik baskı, tahakküm ve ayrıştırma sistemi olan "apartheid"ı teşvik edeceğini savundu.

Google çalışanları, "Nimbus Projesi"ne dahil olduklarını bilmiyor

YouTube'da çalışan yazılım mühendisi Zelda Montes ise söz konusu projeye ilişkin Google'ın, çalışanlarına danışmadığını söyleyerek, "Pek çok çalışan bu sözleşmenin içinde olduğunu bile bilmiyor. Google'da yaklaşık 180 bin çalışan var ancak bu kişilerin çok küçük bir kısmı İsrail hükümeti ile böyle bir sözleşme olduğunu biliyor." ifadelerini kullandı.

Projenin "gizliliği" nedeniyle bilgilerinin kısıtlı olduğuna dikkati çeken Montes, "Emeğimizin bilmediğimiz şekillerde kullanılmaması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Montes, İsrail'le yapılan anlaşmaya dahil olmalarından duyduğu rahatsızlığa dair de şöyle konuştu:

"Doğası gereği siyasi olan bir sözleşmeyi tarafsızmış gibi göstermeye çalışmanın çok sorumsuzca olduğunu düşünüyorum çünkü bir hükümetle sözleşme yapıyorsunuz ve bu da siyasi bir şey. Şu anda dünyadaki en yüksek mahkeme tarafından soruşturulan İsrail hükümeti ile neden herhangi bir sözleşme yapıyoruz?"

Nimbus projesi

Nimbus Projesi, veri depolaması, toplaması, analizi, veri üzerinden motif ve özellik tanımlaması ve bu toplanan bilgilerle olası veri ve motif tahmini yapılmasını sağlayan bir bulut (Cloud) ve makine öğrenimi sisteminden oluşuyor.

Nimbus Projesi adı verilen 1,2 milyar dolarlık projenin sözleşmesi Nisan 2021'de İsrail ile Google ve Amazon şirketleri arasında imzalandı.

İsrail Maliye Bakanlığı, 21 Nisan 2021'de söz konusu anlaşmaya ilişkin açıklamasında, İsrail'in yaklaşık 1,2 milyar dolar bir yatırımla kendi yerel bulut depolama sunucu merkezlerini kurmasını sağlayacak devasa bir devlet ihalesi olan Nimbus Projesi'ni, Google ve Amazon'un kazandığını duyurdu.

Söz konusu sistem, İsrail ve ordusunun sağladığı tüm veri tabanları, kaynakları hatta sokak ve dron kameraları gibi canlı gözlem kaynaklarındaki tüm verileri kendinde toplayabilme özelliğine sahip.