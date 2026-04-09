Burdur'un Bucak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu hayatını kaybeden 7 kişinin cenazesi toprağa verildi.

Kazada yaşamını yitiren Hayrınsa Karaca (53), Yeter Gümüş (61), Elmas Yüce (40), Cemile Çakır (60), Gülsüm Özkan (61), Adil Özkan (63) ve Zeynep Minaz'ın (23) Bucak Devlet Hastanesi morgundaki işlemleri tamamlandı. Yakınlarına teslim edilen cenazeler defnedilmek üzere yaşadıkları belde ve köylere götürüldü.

Bucak'ın Kocaaliler beldesinde Yüce, Çakır, Gülsüm ve Adil Özkan için cenaze töreni düzenlendi.

Kocaaliler Mezarlığı'nda İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından cenazeler dualarla toprağa verildi.

Cenazeye ölenlerin yakınlarının yanı sıra Burdur Vali Yardımcıları Mehmet Türk ve Mustafa Kutlu, Bucak Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Balcı, Kocaaliler Belediye Başkanı İlyas Delen ile kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve belde sakinleri katıldı.

Karaca ve Gümüş'ün cenazeleri Bucak'ın Kargı, Minaz'ın cenazesi ise Kayı köyünde defnedildi.

Öte yandan, kazada yaralanan tır sürücüsü Gürkan Gür ile minibüsteki Esin Keskin ve Zülgariye Öztürk'ün Antalya'daki hastanelerde tedavilerinin sürdüğü, Antalya Şehir Hastanesi'nde bulunan Keskin'in sağlık durumunun ise ağır olduğu bildirildi.

Isparta-Antalya kara yolu Kargı Tüneli çıkışı Karaöz mevkisinde dün Adil Özkan'ın kullandığı 15 ADU 494 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs ile Gürkan Gür yönetimindeki 07 CHB 269 çekici, 07 CCJ 799 dorse plakalı tır çarpışmıştı. Kazada 7 kişi ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı.