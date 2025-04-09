GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te eşinin kayıp ihbarında bulunduğu yabancı uyruklu kişinin öldürülmesine ilişkin, gözaltına alınan 6 şüpheliden, aralarında eşinin de bulunduğu 3'ü tutuklandı.

Kavaklık Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli bir çocuk annesi M.İ, 2 Nisan'da polis merkezine giderek eşi Ö.İ. (34) hakkında kayıp başvurusunda bulundu.

Evde arama yapan ekipler, Ö.İ'nin öldürüldüğünü ve cesedinin evin havalandırma boşluğunda olduğunu tespit etti.

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Ö.İ'nin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis ekipleri, olaya ilişkin M.İ'nin de aralarında bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.İ. ile 2 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA