10 Ekim koronavirüs tablosu! Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 10 Ekim koronavirüs tablosu, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.Türkiye'de son 24 saatte 113 bin 102 Kovid-19 testi yapıldı, 1649 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 56 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
GÜNDEM 10.10.2020, 18:08 10.10.2020, 19:31
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 10 Ekim Koranvirüs Tablosunu açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada “Ağır hasta sayımızdaki düşüş durağanlaşıyor. Ağır hasta sayısını kontrol altında tutmak zorundayız. Bugün 1.649 yeni hasta tespit edildi. Sağlık çalışanlarımızın işlerini kolaylaştırmak için tedbirlere uymalıyız. Birlikte başaracağız, güvenin.” ifadelerini kulandı.
Ağır hasta sayımızdaki düşüş durağanlaşıyor. Ağır hasta sayısını kontrol altında tutmak zorundayız. Bugün 1.649 yeni hasta tespit edildi. Sağlık çalışanlarımızın işlerini kolaylaştırmak için tedbirlere uymalıyız. Birlikte başaracağız, güvenin. https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 10, 2020
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