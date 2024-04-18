İspanya'nın Tenerife Adası'nda 40 yaşındaki İngiliz turistin suya atlama girişimi kazayla sonuçlandı.

Turist, yüksek bir noktadan atlarken, kayalara çarpma ihtimalini hesaba katmadı.

Atladıktan sonra ayakları kayalara çarpan turist, suya düştü. O sırada çevredekilerden birinin kamerası kayıttaydı.

Suya atlama girişimi kazayla sonuçlandı

İngiliz basını, kayalık alana çarpan talihsiz turistin, ciddi yaralanmalar geçirdiğini bildirdi.

Görüntülerde, turistin kendini havaya fırlatmadan önce beşten geri sayılan anlar yer alıyor.

Kayalara çarpma anı

Ancak çok uzağa sıçrayan turist, denize düşmesi gereken noktayı aşarak suyu çevreleyen kayalara ayaklarıyla çarptı.

Bacağı kırıldı

Talihsiz atlayıcının bir bacağının kırıldığı belirtiliyor. O anlara tanıklık edenler, dehşete kapıldıklarını söyledi.

Bölgeye ekipler sevk edildi. Turistin tedavi edildiği hastaneden yapılan açıklamada, "Birkaç ciddi bacak travması yaralanması vardı." denildi.

İlk müdahale arkadaşlarından

Arkadaşları tarafından sudan çıkarılan İngiliz turist, daha sonra kaza noktasına gelen acil durum ekipleri tarafından taşındı.