10 gün boyunca koronavirüs denetimleri yapılacak

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelgeye göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 gün boyunca denetim gerçekleştirilecek.

GÜNDEM 10.08.2020, 13:39 10.08.2020, 14:55
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10 gün boyunca koronavirüs denetimleri yapılacak

İçişleri Bakanlığınca valiliklere "Covid-19 Tedbirleri Denetimleri" konulu genelge gönderildi.

Genelgede, içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz ettiği belirtildi. Bu çerçevede farklı tarihlerde illere gönderilen genelgelerle, Sağlık Bakanlığı Salgın Çalışma ve Yönetim Rehberi doğrultusunda hazırlanan formlar kullanılarak süreklilik taşıyacak şekilde denetimler yapılmak hususunda valiliklerin talimatlandırıldığı ifade edildi. 

Gelinen aşamada, son günlerdeki vaka sayıları da göz önünde bulundurulduğunda, hayatın her alanında mevcut tedbirlere uyulmasının önemi bir kez daha ortaya çıktığı belirtilen genelgede, ülke genelinde yapılacak denetimlerle ilgili şu bilgilere yer verildi:

Tüm il ve ilçelerde, bizzat valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, köy/mahalle muhtarları, meslek odaları, genel kolluk birimleri (polis, jandarma, sahil güvenlik) ve özel kolluk görevlilerinin (zabıta, özel güvenlik vb.) katılımıyla oluşturulan ekipler tarafından “SAĞLIK İÇİN, HEPİMİZ İÇİN” mottosu ile 11 Ağustos Salı günü yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde genel denetimlerin gerçekleştirilecek.

Bu denetimler; konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikâh yapılan yerler, berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, taksi durakları, park/piknik alanları, lunapark/tematik parklar ve bilumum yaşam alanlarını (plajlar, cadde ve sokaklar vb.) kapsayacak şekilde planlanacak.

Denetimler kesintisiz ve sürekli olacak

Koranavirüs salgınıyla mücadele amacıyla alınan tedbirler ile belirlenen kurallar noktasında, gerek işletme sahiplerinin ve hizmet sağlayıcıların gerekse vatandaşlarımızın bilinçlendirilmelerini ve tedbir/kurallara en üst seviyede uymalarını sağlamak amacıyla denetimlerin kesintisiz ve süreklilik teşkil edecek şekilde gerçekleştirilecek.

Bu amaçla önümüzdeki on gün boyunca konu/faaliyet alanı bazlı olacak şekilde (belirlenecek günlerde tüm lokanta ve restoranların denetlenmesi, diğer gün toplu ulaşım araçlarının kontrol edilmesi gibi) sahada etkin denetim yapılacak.
Denetimlerde vatandaşların kalabalıklar halinde bir araya gelebildikleri etkinlik (düğün, nişan, kına, sünnet düğünü, cenaze, taziye vb.) ve yerlerde (plajlar, cadde ve sokaklar, park alanları vb.) temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına uyulup uyulmadığına özellikle dikkat edilecek.

Vatandaşların toplu olarak bir arada bulunmasına sebep olduğu için 16 Mart tarihi itibarıyla faaliyetleri durdurulan taziye evlerine ilişkin hem vatandaşlarımızın uyarılması hem de alınan bu önleme riayet edilip edilmediğinin denetlenmesi amacıyla bu konuda en doğru bilgi sahibi olan din görevlilerinin kolluk güçleri ile irtibatlandırılmasının sağlanacak.

Denetim ekiplerinin her bir iş kolu ya da mekânın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel yönetimler, il/ilçe müdürlükleri vb.), köy/mahalle muhtarları ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak şekilde belirlenecek, bunun için tüm kamu kurum ve kuruluşlarının personelinden azami ölçüde istifade edilecek.

Denetimler sırasında rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verilecek. Denetim faaliyetlerinin etkinliğinin ve görünürlüğünün en üst seviyede tutulacak.

#İçişleri Bakanlığı #koronavirüs #genelge
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