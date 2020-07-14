15 Temmuz gecesi mecliste neler yaşandı?

2016'da FETÖ’cü darbeciler, milletin kalbini, TBMM'yi hedef aldılar. Gazi Meclis bombaların hedefindeyken, Genel Kurul'dan tarihe geçecek mesajlar verildi. İşte milli iradenin kalbinde o gece yaşananlar…

GÜNDEM 14.07.2020, 11:50 14.07.2020, 11:59
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15 Temmuz gecesi mecliste neler yaşandı?

15 Temmuz darbe girişiminde, FETÖ’cü darbecilerin hedeflerinden biri de Türkiye Büyük Millet Meclisi idi. Sokaklar gibi Meclis de o gece darbeye direndi.

Ankara’da olan milletvekilleri hiç düşünmeden Meclise koştu.

Darbeciler, milletvekilleri Genel Kuruldayken Meclis'i hedef aldı.

Milli iradenin kalbi o gece ağır yara aldı ama dimdik ayakta kaldı.

Parti ayrımı olmaksızın demokrasiye sahip çıkıldı

Köprüye tankların girdiğini gördüğünü belirten o dönemki TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Aldım abdestimi geldim Meclisime. Hiç bir kimseden teklif olmadan kendi irademle ve düşüncemle meclisi açtım." dedi.

O gece hainlerin hedefinde olan Meclis kapalıydı. Milletvekilleri buraya geldi ve Meclis Genel Kurulunu açtı, parti ayrımı olmaksızın demokrasiye sahip çıkıldı ama hainler durmadı. Genel Kurulda milletvekilleri varken milli iradenin kalbine 3 bomba düştü.

"Genel Kurulun oraya düşen bombayı çok net hissettik"

Meclise ilk gelen 6-7 milletvekilinden biri olduğunu dile getiren AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, "Barut ve toz kokusu içeriyi doldurdu bir anda göz gözü görmez oldu." dedi.

"O gece biz ışıkları yanmayan Meclisin ışığını yaktık"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise, "O gece biz ışıkları yanmayan Meclisin ışığını yaktık, tepemize bombalar yağarken demokrasinin arkasında durduk." ifadelerini kullandı.

O gece Genel Kurulda partiler ve renkler yoktu. Milli iradeye sahip çıkmak adına kurallar, temayüller aşıldı.

Bir asırlık Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombaladılar

Bu tablo hainlerin daha da aklını başından aldı. Savaşta düşmanın yapmayacağı şeyi yaparak bir asırlık Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombaladılar.

İlk bomba, saat 02.33'de Dikmen Kapı'nın yanındaki bahçeye atıldı. Milletvekilleri Mecliste adeta demokrasi destanı yazdı. Saat 03.20'de atılan ikinci bombanın tahribatı büyük oldu.

Milletvekillerinin tavrı milli iradeden asla kopmamak yönünde oldu

Milletvekilleri, saat 03.33'de atılan üçüncü bombaya sığınakta yakalandı. Çok uzun yıllardır kullanılmayan sığınak, sabaha kadar vekillere ev sahipliği yaptı.

Darbeye karşı tek ses olunan ortak bildiri orada hazırlandı. Bildiri 16 Temmuz'daki özel oturumda okundu.

Atılan 3 bombayla 30'dan fazla kişi yaralandı

Atılan 3 bomba ile 30'dan fazla kişi yaralandı. Meclis'in birkaç yüz metre ilerisindeki Genelkurmay'dan da hala silah sesleri geliyordu.

Vekiller milli iradeye sahip çıkma kararlığını 16 Temmuz günü ve sonrasında da sürdürdü.

Kurşunlanmıştı, bombalanmıştı. Meclis büyük yara almıştı ancak dimdik ayakta kaldı. FETÖ'cü darbecilerin ihaneti unutulmasın diye ise bombalanan yerlerdeki izler silinmedi.

#15 Temmuz Darbe Girişimi #TBMM #darbe #15 Temmuz gecesi
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