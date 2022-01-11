22 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Akar, Akçakale’deki terör saldırısının ardından başlatılan operasyonda PKK/YPG hedeflerinin güçlü şekilde vurulduğunu söyleyerek, bugüne kadar 22 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanı Akar, Şanlıurfa Akçakale'de 3 askerin şehit olduğu terör saldırısının ardından başlatılan operasyonlara ilişkin açıklamada bulundu.
Hain saldırının ardından gerekli operasyonların hemen başlatıldığını vurgulayan Akar, şunları söyledi:
"Sınırlarımızın ötesinde planlı yapılan bu saldırılar tahammül sınırımızı zorlar hale gelmiştir.
Şehitlerimizin kanları yerde bırakılmadı, bırakılmayacak. PKK/YPG hedeflerini güçlü şekilde vurduk, bundan sonra da vurmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar 22 terörist etkisiz hale getirildi. Bu sayının daha da artacağını değerlendiriyoruz.
Cezalandırma operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda sürecek. Bütün muhataplarımızın mutabakatlar kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmesini beklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Şehitlerimize tekrar Allah’tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz."
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