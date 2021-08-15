24 saat içinde 22 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Akar, "Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 14, Hava Kuvvetlerimizin Gara'ya harekatında 6, Hakurk'ta 2 olmak üzere 24 saat içinde 22 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

GÜNDEM 15.08.2021, 09:55 15.08.2021, 10:09
24 saat içinde 22 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar"Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 14, Hava Kuvvetlerimizin Gara'ya harekatında 6, Hakurk'ta 2 olmak üzere 24 saat içinde 22 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

Bakan Akar, "Her gün 150'den fazla bölgede pusu ve keşif faaliyeti gerçekleştiriliyor. Bin civarında keşif gözetleme vasıtamızla faaliyet gösteriyoruz. Sinop Türkeli'nde devam eden kurtarma çalışmalarına destek sağlamak, mahsur kalan vatandaşlarımızın ve araçlarının tahliyesi için görevlendirdiğimiz iki gemimiz yola çıktı." ifadelerini kullandı.

#Milli Savunma Bakanı #Hulusi Akar #Barış Pınarı #Gara #AksuTV #AksuTVHaber
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