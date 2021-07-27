27 Temmuz koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, can kaybı sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 27 Temmuz koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Vaka sayısı 20 bine yaklaştı
Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 648 COVID-19 testi yapıldı, 19 bin 761 kişinin testi pozitif çıktı.
51 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 108 oldu.
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 64,38, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 39,45 oldu.
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 39 milyon 963 bin 479'u birinci doz, 24 milyon 486 bin 767'si ikinci doz, 4 milyon 231 bin 498'i üçüncü doz olmak üzere 68 milyon 681 bin 744'e yükseldi.
En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ oldu.
En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Bitlis, Mardin, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.
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