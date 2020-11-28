28 yaşındaki kadın düğününden 4 gün sonra koronavirüsten öldü

Adana’da testi negatif çıktıktan iki gün sonra Muttalip Bayram ile evlenen 28 yaşındaki Özlem Özcan, düğünden 4 gün sonra koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

GÜNDEM 28.11.2020, 10:40
28 yaşındaki kadın düğününden 4 gün sonra koronavirüsten öldü

Adana’da ailesiyle birlikte yaşayan ve özel bir şirkette ön muhasebeci olan Özlem Özcan, Muttalip Bayram ile 22 Kasım'da evlenmek için gün aldı.

20 Kasım günü kendini kötü hisseden Özlem Özcan, ertesi gün özel bir hastaneye giderek, tedavi oldu. Burada koronavirüs taraması için kan testi veren ve tomografi çektiren genç kadın, koronavirüs testinin negatif çıkması üzerine evine döndü.

Test sonuçlarının negatif çıkmasından dolayı düğünü iptal etmeyen çift, 22 Kasım günü kentteki bir düğün salonunda pandemi kuralları gözetilerek evlendi.

Düğünden 2 gün sonra fenalaştı

Düğününden iki gün sonra Muttalip Bayram, ağrı ve şikayetleri artan eşini Adana Çukurova Balcalı Hastanesi’ne götürdü. Burada yapılan test sonucunun pozitif çıkmasıyla genç kadın tedaviye alındı.

Doktorların muayenesi sonrası virüsün Özlem Özcan’ın akciğerlerine indiği tespit edildi. 25 Kasım günü yoğun bakımda tedavi altına alınan Özlem Özcan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 26 Kasım günü hayatını kaybetti.

Düğününden 4 gün sonra ölen Özcan’ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Karantinada olan eşi cenazeye katılamadı

Yapılan işlemlerin ardından genç kadının cenazesi pandemi kuralları göz önüne alınarak Buruk Mezarlığı’na getirildi. Kızını düğününden 4 gün sonra kaybeden acılı baba Hasan Özcan ve anne Ayşe Özcan cenazede ayakta durmakta zorlandı.

4 günlük eşini kaybeden Muttalip Bayram ise koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra karantinada olduğu için cenazeye katılamadı. Özlem Özcan’ın cenazesi kılınan namazın ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

“Gelinlikle gönderdik, kefenle aldık”

Yaşadıkları acının tarifi olmadığını ve hala inanamadıklarını belirten Özlem Özcan’ın amcasının oğlu Yakup Özcan, kuzenine yapılan test sonucunun negatif çıkmasıyla düğünü yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Düğün günü kuzenin çok mutlu olduğunu fakat 2 gün sonra kötüleştiği haberini aldıklarını ifade eden Yakup Özcan, “4 gün önce gelinlikle gönderdik, bugün kefenle aldık. Herkesin bu salgına karşı önlemini almasını istiyorum. O kadar acı ki. ‘Gelinlik giymek hayalim’ derdi hep. Hayalini gerçekleştirdi ama hayat onu aramızdan kopardı” diye konuştu.

#koronavirüs #Adana #Muttalip Bayram
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