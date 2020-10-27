29 Ekim ve 10 Kasım'da saldıracaklardı: 7 terörist yakalandı
Ankara’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve 10 Kasım törenleri sırasında eylem hazırlığında oldukları belirlenen 7 DEAŞ’lı terörist iki ayrı operasyonda gözaltına alındı.
Ankara’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve 10 Kasım törenleri sırasında DEAŞ silahlı terör örgütünün tabanına, örgütün halen aktif olduğu mesajını vermek amacı ile eylem yapabileceği istihbaratı üzerine güvenlik güçleri harekete geçti.
DEAŞ’ta çatışma bölgelerinde aktif faaliyet gösterdikleri ve ülkemizde bulundukları belirlenen 2 grup tespit edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca verilen kararlar doğrultusunda bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerine düzenlenen operasyonda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Biri infazcı, ikisi çatışmalara katıldı
Ayrıca şüpheliler arasındaki M.B.H.A. 'nın DAEŞ terör örgütü içerisinde infazcı olarak yer aldığı, A.B.H.C. ve B.C.Ş.' nin ise örgüt içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği ve çatışmalara katıldığı tespit edilmiştir.
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