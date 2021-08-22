357 kişi daha İslamabad üzerinden İstanbul’a ulaştı

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele almasının ardından ülkede bulunan Türkler yurda getirilmeye devam ediliyor. 357 kişi daha, Türk Hava Yolları uçağı ile İstanbul'a geldi

GÜNDEM 22.08.2021, 11:14
357 kişi daha İslamabad üzerinden İstanbul’a ulaştı

Türkiye'nin Afganistan'dan tahliye operasyonu devam ediyor.

Türk hava kuvvetlerinin askeri nakliye uçağıyla Pakistan'ın başkenti İslamabad'a götürülen 357 yolcu, buradan Türk Hava Yolları aracılığıyla İstanbul'a getirildi. Yolculardan 16'sı da bebekti.

Bugün gerçekleştirilen beşinci tahliye ile, yaklaşık bin kişi Afganistan'dan Türkiye'ye getirildi.

İstanbul'a dönenler için bildirdikleri adreslerde 10 günlük karantina süreci başladı.

16'sı bebek 357 kişi daha, Kabil'den THY uçağı ile İslamabad üzerinden İstanbul’a ulaştı.

#Taliban #Afganistan #Türk Hava Yolları #AksuTV #aksutv haber
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