357 kişi daha İslamabad üzerinden İstanbul’a ulaştı
Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele almasının ardından ülkede bulunan Türkler yurda getirilmeye devam ediliyor. 357 kişi daha, Türk Hava Yolları uçağı ile İstanbul'a geldi
GÜNDEM 22.08.2021, 11:14
Türkiye'nin Afganistan'dan tahliye operasyonu devam ediyor.
Türk hava kuvvetlerinin askeri nakliye uçağıyla Pakistan'ın başkenti İslamabad'a götürülen 357 yolcu, buradan Türk Hava Yolları aracılığıyla İstanbul'a getirildi. Yolculardan 16'sı da bebekti.
Bugün gerçekleştirilen beşinci tahliye ile, yaklaşık bin kişi Afganistan'dan Türkiye'ye getirildi.
İstanbul'a dönenler için bildirdikleri adreslerde 10 günlük karantina süreci başladı.
16'sı bebek 357 kişi daha, Kabil'den THY uçağı ile İslamabad üzerinden İstanbul’a ulaştı.
27°
açık
Namaz Vakti 22 Ağustos 2021
|İmsak
|04:16
|Güneş
|05:44
|Öğle
|12:41
|İkindi
|16:25
|Akşam
|19:28
|Yatsı
|20:50
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|2
|6
|2. Beşiktaş
|2
|4
|3. Karagümrük
|2
|4
|4. Kasımpaşa
|2
|4
|5. Trabzonspor
|1
|3
|6. Galatasaray
|1
|3
|7. Fenerbahçe
|1
|3
|8. Konyaspor
|1
|3
|9. Alanyaspor
|2
|3
|10. Gaziantep FK
|2
|1
|11. Adana Demirspor
|2
|1
|12. Hatayspor
|1
|1
|13. Antalyaspor
|1
|1
|14. Rizespor
|2
|1
|15. Göztepe
|1
|1
|16. Kayserispor
|2
|1
|17. Sivasspor
|1
|0
|18. Başakşehir
|1
|0
|19. Giresunspor
|2
|0
|20. Malatyaspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|2
|6
|2. Tuzlaspor
|2
|4
|3. Ümraniye
|1
|3
|4. Menemenspor
|1
|3
|5. Bandırmaspor
|1
|3
|6. Manisa FK
|1
|3
|7. Samsunspor
|1
|3
|8. Balıkesirspor
|2
|3
|9. Adanaspor
|2
|2
|10. Altınordu
|2
|1
|11. Ankara Keçiörengücü
|2
|1
|12. Bursaspor
|1
|1
|13. Ankaragücü
|1
|1
|14. Gençlerbirliği
|2
|1
|15. İstanbulspor
|1
|0
|16. Boluspor
|1
|0
|17. Erzurumspor
|1
|0
|18. Denizlispor
|1
|0
|19. Kocaelispor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|2
|6
|2. Brighton
|2
|6
|3. Everton
|2
|4
|4. Brentford
|2
|4
|5. Man City
|2
|3
|6. M. United
|1
|3
|7. Chelsea
|1
|3
|8. West Ham
|1
|3
|9. Aston Villa
|2
|3
|10. Leicester City
|1
|3
|11. Tottenham
|1
|3
|12. Watford
|2
|3
|13. Crystal Palace
|2
|1
|14. Leeds United
|2
|1
|15. Wolverhampton
|1
|0
|16. Southampton
|1
|0
|17. Arsenal
|1
|0
|18. Burnley
|2
|0
|19. Newcastle
|2
|0
|20. Norwich City
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|2
|4
|2. Mallorca
|2
|4
|3. Valencia
|2
|4
|4. Real Madrid
|1
|3
|5. Sevilla
|1
|3
|6. Atletico Madrid
|1
|3
|7. Cádiz
|2
|2
|8. Real Betis
|2
|2
|9. Athletic Bilbao
|2
|2
|10. Granada
|2
|2
|11. Espanyol
|2
|2
|12. Villarreal
|2
|2
|13. Levante
|1
|1
|14. Elche
|1
|1
|15. Osasuna
|1
|1
|16. Celta de Vigo
|1
|0
|17. Getafe
|1
|0
|18. Real Sociedad
|1
|0
|19. Rayo Vallecano
|1
|0
|20. Deportivo Alaves
|2
|0
Günlük GazetelerTümü