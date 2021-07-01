5 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK terör örgütünden kaçan 5 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 1995-2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Böylece 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 94’e yükseldi.