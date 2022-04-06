90 yıllık uygulama sona erdi!

11 ilde özel mekanlarda uzman eşliğinde çocuk teslim işlemleri başladı. Yeni uygulama yılsonuna kadar yaygınlaştırılacak. Bu işlemler için artık vatandaşlar ücret de ödemeyecek.

TBMM’de kabul edilen 7343 sayılı ‘İcra ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’la, ‘Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulması’na ilişkin de yeni düzenleme yapılmıştı.



Kanunun yürürlüğe girmesiyle Adalet Bakanlığı’nca çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararlarının yerine getirilmesine ilişkin işlemlerin yapılabilmesi için valilikler ve belediyelerin desteği ile ‘özel teslim merkezleri’ oluşturuldu.

Bu kapsamda hazırlık çalışmaları tamamlanan Adıyaman, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Muğla, Sivas, Tekirdağ, Uşak illerinde çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair işlemler Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri’nce bugünden itibaren yerine getirilecek. 2022 yılı sonuna kadar bütün il ve ilçelerde bu merkezlerin kurulması planlanıyor.