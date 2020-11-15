Ahşap sandalyeler yeni döneminde gözdesi oldu!
Geçmişi çok eskiye dayanan ve tercih edilme özelliğini kaybetmeyen ahşap sandalyeler yeni döneminde gözdesi oldu.
GÜNDEM 15.11.2020, 13:26 15.11.2020, 19:39
İnsanların evde, işyerlerinde, balkonlarda kafe ve restaurantlarda kullandığı ahşap sandalyeler popülaritesini koruyor.
Çok eski yıllardan bu yana evler de gördüğümüz sandalye çeşidi, genel olarak ahşap sandalyelerdir.
Yemek masalarında, bahçede, kafede, restaurantta, balkon da kullanılan sandalyeler çoğunlukla ahşap kullanılır. Hatta eskise bile, tekrar boyanır ve daha uzun süre kullanılır.
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