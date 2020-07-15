AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal “Biz kahramanlarımızı ve hainlerimizi asla unutmayız”
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 15 Temmuz gecesi yol arkadaşı şehit Erol Olçok’la arasında geçen konuşmayı anlattı.
GÜNDEM 15.07.2020, 14:21 15.07.2020, 19:42
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Başkan Ünal; bin yıldır bu topraklarda yaşanan hiçbir şeyin unutulmayacağını söyledi.
Duygusal anların yaşandığı konuşmasında şehit Erol Olçok'la olan hatıralarını aktaran Ünal, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde yaşadıklarını anlattı.
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