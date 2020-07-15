AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal “Biz kahramanlarımızı ve hainlerimizi asla unutmayız”

Başkan Ünal; bin yıldır bu topraklarda yaşanan hiçbir şeyin unutulmayacağını söyledi.



Duygusal anların yaşandığı konuşmasında şehit Erol Olçok'la olan hatıralarını aktaran Ünal, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde yaşadıklarını anlattı.





