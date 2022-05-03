banner86

banner85

AK Parti heyeti, CHP ve MHP heyetleri ile video konferans aracılığıyla bayramlaştı

AK Parti heyeti, Ramazan Bayramı dolayısıyla CHP ve MHP heyetleriyle video konferans yöntemiyle bayramlaştı.

GÜNDEM 03.05.2022, 13:32 03.05.2022, 16:04

Siyasi partiler arası bayramlaşma programı, AK Parti'de Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Ayten Aydın, Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Osman Ertuğrul Yörük'ten oluşan heyet tarafından gerçekleştirildi.

AK Parti heyetinin, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Zeynel Emre, Parti Meclis Üyesi Semra Dinçer ile Gençlik Kolları MYK Üyesi Canan Taşer'in bulunduğu CHP heyetiyle video konferans görüşmesinde karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunuldu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zengin görüşmede, bu seneki Ramazan Bayramı'nın önemine ve Kovid-19 tedbirlerine değinerek, şöyle konuştu:

"Son 2 yıldır malumunuz pandemiden dolayı teşkilatlarımız bir kapalı devre sistem içerisinde çalışıyordu. Son 2 yıldan sonra bu sene biz her zaman yaptığımız gibi eski çalışma modelimize dönme imkanımızı bulduk. Ben dün Tokat'taydım, ilçelerimize gittim, ziyaret ettim. Şunu gördüm ki herkes çok özlemişti böyle bir yoğun çalışmayı. Bu manada bir normal hayata dönüş olarak gördük hem ramazanı hem de uzun bir zamandan sonra ilk defa gerçek bir bayram yaptığımızı düşünüyorum. Bu manada bizim için çok önemliydi, teşkilatlarımız için de öyle vatandaşlarımız için hakeza öyle. Ümit ediyorum tüm dünya için, Türkiye için artık sağlık sorunlarının olmadığı bir dünya olur. Böyle bir dua etmek isterim açıkçası."
Zengin, "Biz önümüzdeki bayram, Allah'tan bir terslik olmazsa Kurban Bayramı'nda yüz yüze olacağız. AK Parti Genel Merkezi olarak, tüm siyasi partilerden arkadaşlarımızla ümit ediyoruz son kez böyle telekonferansla bir arada olacağız. Daha sonrasında Kurban Bayramı'nda yüz yüze olmayı, karşılıklı çay içmeyi ümit ediyoruz." diye konuştu.
Siyasi partiler ile video konferans yöntemiyle bayramlaşma programının, Bilim Kurulu'nun Kovid-19 tedbirlerine yönelik açıklamasından önce planlandığını vurgulayan Zengin, "Biliyorsunuz bir 15 gün kadar evvel biz, nasıl programlayacağımıza karar verme ihtiyacı duyduk, o zaman Sağlık Bakanlığımız resmi açıklamasını henüz yapmamıştı. Tabii biz önce onların açıklama yapmasını beklediğimiz için onlardan evvel böyle bir şey yapmayı doğru bulmadık. O sebeple pandeminin şartlarına uygun bir görüşmeyi tercih ettik. Yüz yüze olmayı her zaman çok tercih ederim. Kurban Bayramı inşallah öyle olacak." dedi.
- MHP heyeti ile görüşme
AK Parti heyeti, ardından Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MYK üyeleri Turan Şahin ile Fatih Çetinkaya'dan oluşan MHP heyetiyle video konferans yöntemiyle görüştü.
Son 2 yıldır pandemi nedeniyle parti teşkilatlarında farklı bir çalışma modeline geçildiğini anlatan Zengin, şöyle devam etti:

"Fakat, bu ramazan eski modelimize yeniden dönme imkanımız oldu. Teşkilatlarımız çok özlemiş, vatandaşımız da bizi özlemiş onu fark ediyoruz. O manada müthiş bir hareketlilik vardı, işte evlerde yemekler pişirildi, kadın kollarımız kendileri yaptı götürdü, gençlik kollarımız sahurlar yaptı ve menemenler yaptılar. Çok güzel telaşlı çalışmalar oldu, tabii bunları yaparken asıl meselemiz çok tabii olarak seçmenimiz ve vatandaşımız neyi talep ediyor, neyi daha yoğun çalışmamız lazım onlardan bilgi alıyoruz ve onun neticesinde tekrar siyasetimizi gözden geçiyoruz ve üzerine çalışmalar yapıyoruz. Tekrar dönmüş olduk normal tempomuza."
Zengin, 2023'te yapılacak seçimlere yönelik çalışmalar hakkında da şunları kaydetti:
"1 yıllık bir süreç var. İşte adaylık süreçlerini filan çıkarırsanız, böyle tempolu çalışacağımız seçim atmosferi dışında bir 6 aylık sürecimiz var. Biz de aynen sizin gibi Cumhur İttifakı adına her anımızı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Yine bölge toplantıları biz de yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Dinleme toplantıları yapıyoruz özellikle sektörel toplantılar, biz Halkla İlişkiler Birim Başkanlığı olarak bunlara yoğunlaştık. Bayram sonrasında o planlama içerisinde sektörlerle alakalı daha yoğun programlar yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mız hakeza her akşamını ayrı değerlendirdi hatta sahurlar yaptı gençlik kollarımızla. Bu manada çok yoğun devam ediyoruz."
Zengin, AK Parti olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve tüm MHP'lilerin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

#AK Parti #Aksu Tv #aksu tv haber #CHP #MHP
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 03 Mayıs 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 35 77
2. Fenerbahçe 35 68
3. Konyaspor 35 64
4. Başakşehir 35 60
5. Alanyaspor 35 55
6. Beşiktaş 35 54
7. Karagümrük 35 53
8. Adana Demirspor 35 52
9. Antalyaspor 35 52
10. Hatayspor 35 49
11. Sivasspor 35 48
12. Kasımpaşa 35 47
13. Galatasaray 35 47
14. Kayserispor 35 43
15. Giresunspor 35 43
16. Gaziantep FK 35 42
17. Altay 35 33
18. Rizespor 35 33
19. Göztepe 35 28
20. Ö.K Yeni Malatya 35 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 33 66
3. Erzurumspor 33 57
4. İstanbulspor 33 57
5. Bandırmaspor 33 55
6. Eyüpspor 33 51
7. Samsunspor 33 47
8. Tuzlaspor 33 46
9. Manisa Futbol Kulübü 34 46
10. Adanaspor 34 44
11. Keçiörengücü 33 44
12. Denizlispor 33 42
13. Gençlerbirliği 33 42
14. Boluspor 33 41
15. Altınordu 33 41
16. Kocaelispor 33 40
17. Bursaspor 33 38
18. Menemen Belediyespor 33 38
19. Balıkesirspor 33 12
Takımlar O P
1. M.City 34 83
2. Liverpool 34 82
3. Chelsea 34 66
4. Arsenal 34 63
5. Tottenham 34 61
6. M. United 36 58
7. West Ham United 35 52
8. Wolverhampton Wanderers 34 49
9. Brighton 35 44
10. Newcastle 35 43
11. Leicester City 33 42
12. Crystal Palace 34 41
13. Aston Villa 33 40
14. Brentford 35 40
15. Southampton 35 40
16. Burnley 34 34
17. Leeds United 34 34
18. Everton 33 32
19. Watford 34 22
20. Norwich City 34 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 81
2. Barcelona 34 66
3. Sevilla 34 64
4. Atletico Madrid 34 61
5. Real Betis 34 58
6. Real Sociedad 34 56
7. Villarreal 34 52
8. Athletic Bilbao 34 51
9. Osasuna 34 45
10. Valencia 34 43
11. Rayo Vallecano 34 41
12. Celta Vigo 34 40
13. Elche 34 39
14. Espanyol 34 39
15. Getafe 34 36
16. Mallorca 34 32
17. Cadiz 34 32
18. Granada 34 31
19. Deportivo Alaves 34 28
20. Levante 34 26