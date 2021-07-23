AK Parti Sözcüsü Çelik: Yaraları var gücümüzle saracağız

Artvin il genelinde dün akşamdan bu yana yaşanan şiddetli yağışlar sonrasında sel ve heyelanlar yaşandı.

Arhavi ilçe merkezinin büyük bölümünde yollar sular altında kalırken, Arhavi deresi taştı, çok sayıda köye ise heyelanlar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

"Tüm kurumlarımız Artvin’imizin yanında"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımla selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çelik, "Artvin’de yoğun yağış sonucu oluşan sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Tüm kurumlarımız Artvin’imizin yanında. Yaraları var gücümüzle saracağız" ifadelerini kullandı

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