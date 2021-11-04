AK Parti'den yasa hazırlığı! Vergi kaçırana pişmanlık hakkı getiriliyor

TBMM'de görüşülecek yeni düzenlemelerden birisi de vergi cezalarını içeriyor. AK Parti, enerji ve akaryakıt sektörü başta olmak üzere iş dünyasının kanunlaşmasını beklediği düzenlemeyi yeniden gündemine aldı.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, daha önce İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında açıkladığı vergi kaçakçılığı suçları ile ilgili düzenleme için de harekete geçildi.

VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARININ CEZALARI YENİDEN BELİRLENECEK

Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinde yer alan vergi kaçakçılığı suçlarına verilen cezaların yeniden belirlenmesi gündemde.

ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİ VERGİ SUÇLARINDA DA UYGULANACAK

Hazırlanan taslakta, vergi kaçakçılığı suçlarının zincirleme suç kapsamına alınması ve etkin pişmanlık hükümlerinin vergi suçlarında da uygulanması öngörülüyor.

VERGİ BORCUNUN TAMAMI ÖDENİRSE, VERİLEN HAPİS CEZALARI YARIYA İNECEK

Yeni uygulamada, vergi kaçakçılığı suçu işleyenler etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp, suçtan kaynaklı vergi borcunun tamamını öderse, verilen hapis cezalarının yarı oranında indirilirmesi gündemde.

KAYITLARDA HİLE VE TAHRİFAT YAPANLAR, YANILTICI BELGE DÜZENLEYENLER VERGİ KAYBINA NEDEN OLURSA CEZALANDIRILABİLECEK

Vergi kanunları kapsamında tutulması gereken defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, vergi matrahının azalmasına sebep olacak şekilde defterleri tahrif eden, gizleyen, yanıltıcı belge düzenleyenlerin cezalandırılabilmesi için bilerek işlenmesi ve bu suçlarla ilgili olarak Hazine'yi zarara uğratacak şekilde vergi kaybına yol açılmış olması gerekecek.

SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ZİNCİRLEME SUÇ KAPSAMINA ALINACAK

Ayrıca sahte fatura gibi vergi kaçakçılığı suçları için her takvim yılı için ayrı ceza değil, zincirleme suç kapsamında tek ceza uygulanacak. Aynı suçu birden fazla işlemişse, zincirleme suç sayılacak ve cezası yarı oranında artırılacak. Etkin pişmanlıktan yararlananların cezası ise yarı oranında indirilecek

KAMUOYUNDAN BEKLENTİ VAR

Türkiye gazetesinden Yücel Kayalıoğlu'nun haberine göre, AK Parti kaynakları, bu konuda kamuoyunda büyük bir beklenti oluştuğunu belirtiyor.

DÜZENLEME ORANTISIZLIKLARI ORTADAN KALDIRACAK

Sahte fatura gibi vergi kaçakçılığı suçu sebebiyle yapılan denetimlerde, her vergi dönemine ait ayrı ceza çıkarılıyor. Her yıl için ayrı ceza hesaplandığı için 20-25 yıllık hapis cezaları ortaya çıkıyor. Yapılacak düzenleme ile bu orantısızlık ortadan kaldırılacak.