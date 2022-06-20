AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, bakayalara bedelli af konusuyla ilgili açıklama!

AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, bakayalara bedelli af konusuyla ilgili şunları söyledi:

"7 kanunda düzenleme ve değişiklik ön görüyoruz. Teklif 20 maddeden oluşuyor, Meclis Başkanlığı'na sunacağız. Bu hafta içinde öğrenci affı ile ilgiliyi düzenlemeyi de Meclis'e sunacağız."

Miktarı MSB belirleyip kamuoyuyla paylaşacak

Ünal, dövizle askerlikten dolayı geri dönme hakkı verilenlerin durumunun ücretleriyle ilgili de, "Milli Savunma Bakanlığı bu miktarları belirleyip kamuoyuyla paylaşacak" dedi.