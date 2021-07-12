Akıncı Üssü davasında gerekçeli karar açıklandı

Akıncı Üssü davasının gerekçeli kararı açıklandı.

Kararda, FETÖ'nün anayasal düzeni değiştirerek gayrimeşru bir iktidar oluşturmayı amaçladığı belirtildi.

"Elebaşı Gülen talimat verdi"

Darbe girişiminin, FETÖ elebaşı Gülen ve yanındaki sözde tepe yöneticileriyle anlık iletişim halinde olan Akıncı Üssü'ndeki sözde "sivil yöneticilerin" talimatıyla gerçekleştiği vurgulandı.

Verilen kararın gerekçeleri de açıklandı. 9 bin 204 sayfalık gerekçede FETÖ ile ilgili tespitlere yer verildi.

FETÖ'nün anayasal düzeni değiştirerek, örgüt ideolojisine uygun, milli olmayan, gayrimeşru bir iktidar oluşturmayı amaçladığı belirtildi.

Darbe girişiminin, elebaşı Gülen ve yanındaki sözde tepe yöneticileriyle anlık iletişim halinde olan Akıncı Üssü'ndeki sözde "sivil yöneticilerin" talimatıyla gerçekleştiği vurgulandı.

Darbeci pilotların saldırılarında 77 kişinin şehit edildiği, 206 kişinin de yaralandığı hatırlatıldı.

Kararda, darbe girişimini yöneten sivillerin sorumlu olduğu alanların altı çizildi.

Darbecilere ceza yağmıştı

Ankara'yı bombalayan pilotlar, onlara talimat veren siviller, darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü davasının sanıklarıydı. 475 sanıklı davada hüküm 26 Kasım 2020'de verildi. Darbeciler ağır cezalar aldı.

Sivil yöneticilerden Kemal Batmaz'ın Hava Kuvvetleri Komutanlığından, Nurettin Oruç'un Jandarma Genel Komutanlığından, Hakan Çiçek'in Deniz Kuvvetleri Komutanlığından, Adil Öksüz'ün de TSK'dan sorumlu olduğuna dikkat çekildi.

Kararda 4 sivil yönetici ile 15 eski askere 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

FETÖ elebaşı Gülen ile aralarında Adil Öksüz'ün de olduğu 5 firari FETÖ üyesinin dosyası ayrılmıştı.