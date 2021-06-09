Amasra-1 kuyusunda bulunan doğal gaz böyle test edildi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Amasra-1 kuyusundan çıkan doğal gazın test anını sosyal medyada paylaştı. Bakan Dönmez, "Keşfimizin ateşi Türkiye’mizin gecelerini daha aydınlık, kışlarını daha sıcak, sanayisini daha güçlü kılacak" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Twitter hesabından, Amasra-1 kuyusundan çıkan doğal gazın enerjiye dönüşümüyle ilgili paylaşım yaptı.
Bakan Dönmez, ‘Enerjide Yeni Müjde’ başlığıyla yaptığı paylaşımda Amasra-1 kuyusundan çıkan doğal gazın laboratuvar ortamında yakılmasının görüntülerine yer verdi.
Dönmez, şunları söyledi:
"Karadeniz’deki ikinci keşfimiz Amasra-1 kuyusundan çıkan doğal gaz mühendislerimizin elinde enerjiye dönüştü. Keşfimizin ateşi Türkiye’mizin gecelerini daha aydınlık, kışlarını daha sıcak, sanayisini daha güçlü kılacak."
Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Cuma günü Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, yeni bir müjdeyi daha paylaşmıştı.
Amasra-1 kuyusuna 738 milyon liralık teminat
Türkiye Sigorta da Sakarya Gaz Sahası'ndaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfine, 738 milyon lira değerinde teminat sağladığını açıklamıştı.
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