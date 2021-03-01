Amerika'da en iyi 20 çorba seçildi, o listede bizden de bir lezzet var!

Kokusu ve iç ısıtan enfes lezzetiyle, özellikle kış aylarının vazgeçilmezi olan yayla çorbası, çorbalar arasında şampiyonlar ligine girdi. Dünyanın en iyi 20 çorbasından biri seçildi.

Yayla çorbası hakkında bilgi veren Aşçı Ülkü Gök, dünya sıralamasına girmiş olsa da Kahramanmaraşlı vatandaşların tercihi genelde kelle paça ve mercimek çorbası oluyor dedi.

Yayla çorbasının çok sağlıklı olduğunu belirten Diyetisyen Sevgi Sevmez’de vatandaşların diyet listesine eklemesi gereken bir çorba türü olduğunu söyledi.