Ankara'da bin araçlı 'Kudüs'e Destek' konvoyu

Ankara'da, sivil toplum kuruluşları öncülüğünde toplanan binlerce vatandaş, yaklaşık bin araçlı 'Kudüs'e Destek' konvoyu oluşturdu. Kent genelinde sloganlar atarak ilerleyen kalabalık, İsrail'in Mescid-i Aksa başta olmak üzere Filistin topraklarındaki saldırılarını protesto etti.

Türkiye genelinde saat 19.30'da başlayan Kudüs konvoyuna Ankara'da da yoğun katılım oldu. İnsani Yardım Vakfı (İHH) ile Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Kudüs Şurası, Memur-Sen başta olmak üzere çeşitli STK'ların desteğiyle düzenlenen eyleme katılanlar, Samsun yolundaki Gençlik ve Spor Bakanlığı önünde toplandı. Araçlarıyla gelen vatandaşlar, yaklaşık bin araçlı konvoy oluşturdu. Basın açıklaması sonrası hareket eden konvoy, şehrin çeşitli bölgelerini dolaştıktan sonra Çankaya'da bulunan İsrail Büyükelçiliği konutu önüne geldi. Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı konut önünde ellerindeki Türk ve Filistin bayrakları ile slogan atan ve korna çalan vatandaşlar, İsrail'in Mescid-i Aksa başta olmak üzere Filistin topraklarındaki saldırılarını protesto etti.

Daha sonra Melike Hatun Camii önüne gelen vatandaşlar, Anadolu Gençlik Derneği Ankara İl Başkanı Ahmet Şanver öncülüğünde şehitler için dua etti. İsrail'n protesto eden binlerce vatandaş, daha sonra pandemi tedbirleri çerçevesinde dağıldı.