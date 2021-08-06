Antalya yangınları kontrol altına alındı

Bakan Pakdemirli, "Antalya Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Günlerdir büyük bir özveri ile yangınlarla mücadele eden ormanın kahramanlarını yürekten kutluyorum" paylaşımını yaptı.

Türkiye'nin ciğerlerini yakan orman yangınları haberinin ilki 28 Temmuz'da Antalya'nın Manavgat ilçesinden gelmişti. şehir 10 günde 21 yangınla mücadele etti.

7 kişi hayatını kaybetti

Sadece Manavgat'ta 7 kişi hayatını kaybetti. Özellikle Kalemler köyü yangında ağır hasar gördü.

İklim şartları da yangınları kontrol etmekte güçlük yarattı. Antalya'da yüzde 10-15 arasında seyreden nem oranı yüzde 5'e düştü. Kentte hava sıcaklığı ise 42 dereceyi aştı.

Türkiye'nin yüreğine su serpen haberi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından duyurdu. Pakdemirli, Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinde 10 gündür süren orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı.