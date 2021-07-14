Aşı olma oranı düşük illerimizde vaka sayıları yükseliyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Birkaç istisna dışında aşı olma oranı düşük olan illerimizde vaka sayıları bir önceki haftaya oranla birkaç kat yükseliyor." dedi.
GÜNDEM 14.07.2021, 20:52 14.07.2021, 21:19
Bakan Koca'nınn açıklamlarından satır başları şu şekilde:
İllerimizde hedef nüfusun aşı olma oranlarını günlük ve aşı doz uygulamalarını anlık olarak sizlerle paylaşıyoruz. Haritada rengi maviye dönen illerimiz bizi heyecanlandırıyor.
Birkaç istisna dışında aşı olma oranı düşük olan illerimizde vaka sayıları bir önceki haftaya oranla birkaç kat yükseliyor.
1. doz aşısı tamamlanan vatandaşlarımız için Sinovac aşısını olanlar 2. dozlarını 4 hafta sonra, BioNTech aşısı olanlar ise 2. dozlarını ilk dozdan 3 hafta sonra olabilir.
Hedefimiz bayrama kadar 1. ve 2. doz aşıları olmaktır.,
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