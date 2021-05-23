Aşılamada 28 milyona yaklaşıldı

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, bugün saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 15 milyon 883 bin 637, ikinci doz aşı sayısı 11 milyon 878 bin 352 oldu.

Toplam aşı sayısı ise 27 milyon 761 bin 989 olarak hesaplandı.

İstanbul'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 681 bin 315, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 884 bin 789, toplam 4 milyon 566 bin 104, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 305 bin 849, ikinci doz aşı sayısı 998 bin 83, toplam 2 milyon 303 bin 932, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 62 bin 161, ikinci doz aşı sayısı 824 bin 31, toplam 1 milyon 886 bin 192 doz olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanlığınca son 24 saatte birinci ve ikinci doz toplam 143 bin 630 COVID-19 aşısı yapıldı.

Vakalar düşüyor, yeni aşılar yolda

Sosyal medyadan açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gösterdiğimiz sabır meyvesini vermeye devam ediyor. Bugün de 9 bin vaka sayısının altına indik. Düşüşü sürekli kılacak olan bizleriz. Bu güce güvenin" ifadeleriyle tam kapanma sonrası süren vaka sayısındaki azalmaya işaret etti.

Aşılamayla ilgili bilgi de veren Koca, 100 milyon doz Çin aşısı Sinovac, 120 milyon doz BioNTech ve 50 milyon doz Rus Sputnik aşıları için anlaşma sağlandığını duyurdu. Sağlık Bakanı, "270 milyon doz Türkiye nüfusunun 3 katından fazla aşı. Bu güce güvenin" vurgusu yaptı.

"Yeterli aşıya erişim için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Sırası gelen vatandaşlarımızın aşı olması halinde bu yaz salgının yıkıcı etkisi sona erecek. Sırası gelen vatandaşımız aşısını olmalı. Bu güce güvenin."

Mevsimlik tarım işçileri bulundukları yerde aşılandı

Bakan Koca ayrıca, aşı sırası gelen mevsimlik tarım işçilerinin aşılarının bulundukları yerde vurulduğuna dair bir video da yayımladı.