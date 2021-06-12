Bakan Akar: Libya'nın yanında olacağız

Türkiye'nin Libya'da yabancı güç olmadığına vurgu yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Trablus ziyareti öncesi İngiliz ve İtalyan mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.

Bakan Akar, şunları kaydetti;

Hem ikili hem de ittifak içindeki bazı konuları görüşme ve bu konuda karşılıklı bilgi alışverişinde bulunma fırsatı bulduk. Memnuniyetle belirtmek isterim ki görüştüğümüz konuların büyük bir bölümünde mutabık olduğumuzu, anlayış birliğine sahip olduğumuzu da görmüş bulunuyoruz.

Önümüzdeki dönemde bu anlayışla ilişkilerimizin, görüşmelerimizin daha da artması için mutabık kaldık. Bunu da gerçekleştireceğiz. Bir taraftan personelin eğitimi, personel değişimi, tatbikatlara katılımın yanı sıra savunma sanayi alanında mevcut ilişkilerimizi nasıl daha da geliştirebileceğimizi de görüşme fırsatı bulduk.