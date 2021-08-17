Bakan Çavuşoğlu: Afganistan'da tüm taraflarla diyaloğumuzu sürdürüyoruz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Afganistan'da tüm taraflarla diyaloğumuzu sürdürüyoruz, Taliban dahil" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile Ürdün'de ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından basın toplantısında konuştu.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle;
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesiyle Kabil'de bir boşluk oluştu. Taliban bu gelişmeyle Kabil'e girerek ülke yönetimini de facto olarak ele geçirdi.
"Taliban'la görüşme hazırlıkları yapıyorlar"
Biz tüm taraflarla diyaloğumuzu sürdürüyoruz, Taliban dahil. Aynı şekilde daha önce müzakereleri sürdüren Abdullah Abdullah, Hamid Karzai gibi önemli şahsiyetler hala Kabil'de ve Taliban'la görüşme hazırlıkları yapıyorlar.
"Taliban'ın verdiği mesajları da olumlu karşıladığımızı söylemek isteriz"
Katar'ın bu girişimlerdeki rolünü de takdirle karşılıyoruz. Şu anda ülkenin bir sakinleşmesi lazım. Şu ana kadar Taliban'ın verdiği mesajları da olumlu karşıladığımızı söylemek isteriz. Gerek yabancılara gerek diplomatik misyonlara gerekse kendi halkına yönelik.
Umarım eylemlerde de bunu görürüz. Biz Türkiye olarak kardeş Afganistan'ın ekonomik kalkınmasını, istikrarını, barışını ve huzurunu desteklemeye devam edeceğiz.
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