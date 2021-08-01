Bakan Soylu: Toplum vicdanını istismar edenlerin oyunlarına gelmeyiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak, yangınlar nedeniyle oluşan toplumsal duyarlılığı yönlendirmek isteyenlere dikkati çekti.

"85 milyon vatandaşımızın birlik ve beraberlik günüdür"

Bakan Soylu, açıklamasında şunları söyledi:

"Kötülükten, kaostan beslenenler, özellikle sosyal medyada zehir saçıyor. Biz her insanın olduğu gibi, her ağacın, her hayvanın, her börtü böceğin hayat hakkını son nefesimize kadar koruruz. Kaos isteyenlerin, nefret tohumu ekenlerin, toplumun vicdanını istismar edenlerin oyunlarına gelmeyiz. Dezenformasyonla, yalan haberlerle toplumun moral durumunu bozmak isteyenler amaçlarına kavuşamayacaklar. Orman yangınları üzerinden kardeşliğimizi hedef alarak daha büyük yangınları tutuşturmak isteyenleri tanıyoruz. Gün kaos isteyen, gerilim isteyen, kavga ve şiddet isteyenlerin emellerini boşa çıkaracak, 85 milyon vatandaşımızın birlik ve beraberlik günüdür. Bütün yangınları birlik ve beraberlik ruhuyla söndüreceğiz ve inşallah sonsuza kadar bir olacağız."