Bakan Yanık: Engellilik bir kusur değildir

Millet Haber Ajansı tarafından hazırlanan ve Türkiye’nin nabzını tutan “Anadolu Soruyor” programının konuğu konuğu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık oldu.

Bakan Yanık; Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Millet Haber Ajansı Muhabiri Olcay Eşgi ve Kanal Fırat Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbıyık’ın sorularını yanıtladı.

“VATANDAŞLARIMIZ ‘BURADA DEVLETİM VAR VE BANA BAKACAK’ ÖZ GÜVENİNİ YAŞASIN İSTİYORUZ”

Bakım evlerine değinen Bakan Yanık, “Sadece hizmetlerimizi tanıtmak, bakanlığımızı tanıtmak değil aynı zamanda vatandaşımız buna ihtiyaç duyarsa nereye gideceğini kimden hizmet alacağını bilsin. Yaşlılarımız, vatandaşlarımız ‘yarın bakacak kimsem kalmadı’ demesin. ‘Burada devletim var ve bana bakacak’ öz güvenini yaşasın istiyoruz. Çocuk bakım kuruluşlarımız toplam bin 371 kuruluşumuz var. Burada 13 bin 227 çocuğumuz kalıyor. 2002’de biz iktidara geldiğimizde koruyucu aile yanında çocuk sayımız 500 küsurdu. Şu anda koruyucu aile yanında bulundurduğumuz çocuklarımız bakım kuruluşumuzda kalan çocuklarımızdan çok daha fazla. Koruyucu ailelerimizin yüzde 60’dan fazlasında kendi biyolojik çocukları var. Çocukları olmayan aileler değil. Her birisi kendi çocuklarının önüne koymuşlar koruyucu aile oldukları çocukları” ifadelerini kullandı.

“KADINA VE ÇOCUĞA ŞİDDETE TOLERANS YOK”

Kadın ve çocuğa şiddetle ilgili konuşan Bakan Derya Yanık, “Bizim şiddetle mücadelemiz kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadele bu anlamda sıfır tolerans diyoruz. Asla tek bir kişi kalmayıncaya kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz diyoruz. Burada barınan sorunun değil hedefimiz burada yaşanan şiddetin tamamen ortadan kaldırılması” dedi.

“ÇOCUKLARI ÇOK ÖNEMSERİM”

Vatandaşlar verilen değerlerle ilgili açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Bir insanı eşrefi mahlukat olarak kabul eden bir kültürün çocuklarıyız. İnsan varlığıyla, mevcudatıyla yer yüzünde bütün yaratılmışların en kıymetlisi ve akıl sahibi olmak dolayısıyla da diğer bütün yaratılanlardan ayrı bir yerde sorumluluk sahibi ve iyiliği üreten kimliğine sahip. Bizim için çocuk, genç, yaşlı hangi yaştan olursa olsun engelli engelsiz hangi durumda olursa olsun. Biz insana verilen her halin Allah’ın taktirinde ve bu taktirinde olumlu olduğunu kabul ederiz. Çocuklar geleceğimiz diyoruz, gelecekte biz bu dünyayı emanet edeceğiz, kendimizi emanet edeceğiz günün birinde. Çocuklarla yaptığımız her çalışmayı bu anlayışla yapıyoruz. Ben çocukları çok önemserim. Çünkü onların hiç dünyalaşmamış bir bakışları vardır. Dümdüz söylerler gerçeği size bir ayna gibi yansıtırlar. Elimizden geldiğinde onlara karşı sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz” diye ifade etti.

“DİJİTAL DÖNÜŞÜM HAYATIMIZDA ÇOK ÖNEMLİ BİR YER TUTUYOR”

Dijitalleşmeyle ilgili konuşan Bakan Derya Yanık, “Dijital dönüşüm hayatımızda çok önemli bir yer tutuyor. Dijital çağla kavga edecek halimiz yok. Artık her şey online. Çocukların eğitimi bile online. Bu imkanları bizim çocuklara doğru kullanmayı öğretmemiz lazım. Bunun için içerik kontrolü, taraması ve takibini yapıyoruz. Ailelere dijital okur yazarlık bilgisi veriyoruz. Zararlı olan dijital içeriklerle ilgili diğüer kurumları harekete geçirmeye çalışıyoruz. Bizim yaptırım hakkımız yok bakanlık olarak. Biz ancak takibini yaparız. Bu anlamda ilgili kurumları RTÜK, BTK gibi kurumlara söylüyoruz. Veyahut çok zararlı ise Cumhuriyet baş savcılığına bildiriyoruz. Bu dijital ortamda. Yazılı ortamda farklı çalışmalar yapıyoruz. İki şey yapıyoruz; bir eğer tavsiye edilmesi gereken şeyler varsa ailelere öneriyoruz. Eğer içerik olarak sorun varsa çocukların erişiminden kaldırılması gerekliyse onun için de gerekli bildirimleri yapıyoruz. Onların eğitim, duygusal sağlıklarını koruyacak çalışmaları eksiksiz bir şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

“ENGELLİLİK BİR KUSUR DEĞİLDİR”

Engelli vatandaşlarla ilgili değerlendirmede bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, “Herkes değerlidir, herkes kıymetlidir anlayışından yola çıkarak engellilik bir kusur değildir. Herkesin başına her an gelebilir. Biz bu olguyu önce duygusal olarak nasıl yöneteceğiz sonra bu algının sonuçlarını nasıl ortadan kaldıracağız. En az zorlukla yaşayacak imkanları nasıl sağlayacağız bunun çalışmalarını hemen yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. İhtiyaç duyup da itiyaç yetiştiremediğimiz bizim bildiğimiz hiçbir vatandaşımız yok. Başvuru yapıp geri çevirdiğimiz bir vatandaş yok. Örneğin vatandaşımız Elazığ’da ben oradan çıkmak istemiyorum Elazığ’da kalmak istiyorum diyor. Eğer kapasite yoksa biz ona diyoruz ki bekle kapasite olursa seni Elazığ’da barındırırız. Yoksa diğer şehirlerimizde yerimiz var. Orada ağırlayalım. Vatandaşımızı hiçbir şekilde geri çevirmiyoruz. 535 bin kişi evde bakım yardımı alıyor. Aylık 1738 lira. 2021 yılında toplam 11 milyar lira vermişiz. Engel oranına değişmek üzere engellilerimize verdiğimiz maaşlar var. Aylık 662 lira ile 991 lira arasında engel oranına göre değişiyor. 541 bin engellimize engelli aylığı veriyoruz. 535 bin kişimize de engelli bakım aylığı yani engelli yakınına kendi çocuğu, yakını olabilir ona baktığı için maaş veriyoruz. Aralık hariç engelli aylığı 4.7 milyar lira dağıtmışız 2021 yılında” ifadelerine yer verdi.

“3 BİN 600’E YAKIN ENGELLİ, 6 BİN BAKANLIK KADROSUNA TOPLAMDA 9 BİN 600 PERSONEL ALIMI YAPACAĞIZ”

Bakan Derya Yanık, “6 bin bakanlık kadrosu, bir de engelli atamalarımız var. 3 bin alım. Bu kapsamda 3 grup sosyal atamayı biz yapıyoruz. Birincisi engellilerimizin kamuda istihdamı, ikincisi şehit yakınları gazilerimizin istihdamı, üçüncüsü bakım evlerinde yetişen çocuklarımızın istihdamı. Bu 3 istihdamı biz yapıyoruz. Bu istihdamlarda kadroyu biz belirlemiyoruz. Her bir kamu kurumu yüzde 3 engelli çalıştırmak mecburiyeti var. Kendi kontenjanı içerisinde boşluk varsa bizde yüzde 6’ya yakın. Bu anlamda talep giriyor. Ben bu dönemde 50 engelli kotasını kullanmak istiyorum. Biz kurumların taleplerini topluyoruz sonra onun atamasını gerçekleştiriyoruz. 2 bin 927 kadroyu Ocak ayı ilk haftasında atamayı gerçekleştireceğiz toplamda 3 bin 600’e yakın atamayı gerçekleştireceği engellilerimizle alakalı. 6 bin kadro bizim bakanlığımıza açılan kadro. Onunda ilanını önümüzdeki günlerde Ocak ayının ilk haftası ilanına çıkmış olacağız. Tüm alanlarda alım olacak. Meslek personeli, büro personeli, yurt personeli bizim bakanlık olarak alacağımız her alanlarda özellikle meslek mensubu alanlarında tüm kadrolarda alıma çıkıyoruz. Bakanlığımızın sitesini takip etsinler. Başvuru koşullarını taşıyan bütün vatandaşlarımız lütfen takip etsinler. Bizim genç, çalışmaya hevesli arkadaşlara ihtiyacımız var” dedi.

“BİZİM YAPTIĞIMIZ SOSYAL YARDIMIN TEMEL HAREKET NOKTASI DA REFAHI PAYLAŞMAKTIR”

Sosyal yardımlarla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Yanık, “Şeffaf, hesap verebilir, tematik son derece açık sosyal yardımlarımız var. Partizanlık yapamayız. Herkesin kolay ulaşabileceği bir yerde duruyoruz. Bu anlamda partizanlık asla söz konusu değil. İhtiyacı olan herkesin alabileceği, ihtiyacı yoksa alamayacağı bir sistem. Buradaki mesele bizim ürettiğimiz sosyal katma değeri vatandaşa dağıtmak. İhtiyaç sahibi değilse o ihtiyacı gidermek iki; olabildiğince o refahın paylaşılması ve topluma yayılması. Bir sürü insana sosyal yardımda bulunuyoruz. Biz talep odaklı olmaktan çıkardık, arz odaklı bir şekilde yapmaya başladık. Eskiden ‘benim tekerlekli sandalyeye, işitme cihazına’ ihtiyacım var şeklindeydi. Eskiden siz devlet olarak yaparsanız yapıyordunuz yoksa yapmıyordunuz. Şimdi biz bunu geriye çevirdik. Bizim ASTEP personellerimiz ki bu 6 bin personelinin bin 500 tanesini ASTEP alacağız. Kapı kapı geziyorlar, bunları tek tek tespit ediyorlar. Bizim bakanlığımız sunması gereken bir hizmet varsa bunu sunuyoruz. Yapmamız gereken işlemi yapıyoruz, diğer kurumların yapması gereken işler varsa oraya havale ediyoruz. Bizim yaptığımız sosyal yardımın temel hareket noktası refahı paylaşmaktır. Milletin ürettiği değeri millete dağıtmaktır. Bu anlamda da yaptığımız sosyal yardım çalışmalarından hem mantık hem uygulama olarak eminiz. 45 ayrı başlıkta sosyal yardım faaliyeti yapıyoruz” şeklinde konuştu.

“CHP’Lİ BELEDİYELER KEŞKE ‘KARAKIŞ PAKETLERİNİ’ VERSELER. AMA VEREMEZLER. BUNLARIN HEPSİ GÖZ BOYAMA”

CHP’li belediyelerin ‘karakış paketi’ kampanyaları hakkında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Samimiyetle söylüyorum; keşke yapsalar. Biz millete hizmetten rahatsız olacak değiliz. Keşke onlarda yapsa. Keşke diğer kurumlarda yapsalar. Ama yapmazlar. İstanbul; ben iki dönem meclis üyeliği yaptım. Hizmet genişliğini çok iyi bilenlerden birisiyim. Bugün İstanbul Büyükşehir belediyesi otobüslerini millet itiyor. Metronun yürüyen merdivenlerini ekonomi nedeniyle kapattık diye tabela koymuşlar. Keşke ‘karakış paketlerini’ verseler. Ama veremezler. Bunların hepsi göz boyama. Bu paketin ismi güzel görünüyor da içi boş görünüyor. Bunlar yaparız diyor ama bizim yıllardır çalıştığımız konular bunlar” ifadelerine yer verdi.

“DOĞAL GAZ YARDIMI YAPACAĞIZ”

Bakanlık olarak yapılacak doğalgaz yardımıyla ilgili açıklama yapan Bakan Derya Yanık, “Biz onlara normal sağladığımız kömür kadar doğal gaz desteği sağlamış olacağız. Evinde doğalgaz kullanıyorsa kota miktar olarak ona göre doğalgaz ücretine yardımcı olacağız. Normal şartlarda diğer sosyal yardım ödemelerinde PTT aracılığıyla ya da kart dağıtarak yardımda bulunduk. Burada fatura olduğu için ödeme noktalarıyla anlaşılır, faturayı biz mi yatırırız ya da biz mi vatandaşlara yatırırız daha netleşmedi. Ama biz bu hizmeti vatandaşımıza ulaştıracağız. Bizim temel noktamız o; vatandaşı bekletmeden, herhangi bir sıkıntıya mahal vermeden ulaştıracağız” dedi.

“KADINLARI SİYASETE MALZEME EDEN TARAF OLMADIK, OLMAYACAĞIZ”

İstanbul Sözleşmesi çıkması noktasında çıkan tartışmalara değinen Bakan Derya Yanık, “Kadınların korunması tarafındayız. Biz hiçbir zaman soyut tarafta olmadık. Bizim derdimiz insan, bizim derdimiz insanımız. Eğer ihtiyaç saibi kadın, erkek, çocuk, yaşlı… muhatap taraf kim ise korumamız gereken kim ise biz ona sahi çıkıyoruz Bu tartışmada da kadınlarımızın yanında duruyoruz. 20 yıllık AK Parti iktidarı döneminde kadınların iş hayatına katılımı, siyasete katılımı noktasında çalışma yapıyoruz. AK Parti’nin kadınlara verdiği değeri kimsenin tartışmaması lazım. İnsaf sahibi kimse de tartışamaz. Bizim tarihten taşıdığımız kadın saygısı vardır. Üretme kapasitesine sahip sözü olan kadınları engellediğinizde neleri kaybedeceğimizi çok iyi biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı 1990’ların başında hiç kimsenin siyasi ön görü görmediği bir partide kadınları siyasete katan bir adam. Kadınlara değer veriyorsunuz, vermiyorsunuz. Hayır. Yaptığımız her şey ortada. Her işimiz ortada. Kadınların şiddetten korunması, ailenin sağlık bir yapıya kavuşması noktasında konuşursak bu sağlıklı bir konuşmadır. Ama kadınlara şiddet maalesef bir gerçek. Halen var. Ama bunu bir siyaset süngüsü olarak birbirimize karşı kullanırsak burada hem topla yazık ederiz hem kadınlara yazık ederiz. Biz bu tartışmada kadınları siyasete malzeme eden taraf olmadık, olmayacağız. Ben İstanbul Sözleşmesi’nde de çıktıktan sonraki süreçte de toplumsal tavrın ne olacağını pek açık ifade ettim” şeklinde ifade etti.

“EVCİL HAYVAN SAHİPLERİ İHMALDE BULUNURSA CEZAİ SORUMLULUK DOĞAR”

Sokak hayvanları ile konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Biz varlık aleminin bütün başlıklarına saygı duyan, insan eşrefi mahlukat dedik ama hayvan, bitki, canlı, eşya… bunların hepsini yaratılmış olarak kıymet veren bir toplumuz. Hayvana eziyet etmeyi bırakın hayvan hakkını koruyan kanunlar var Osmanlı’da. Taşımada hayvanın sırtına konulacak yükün miktarı var. Evcil hayvanların nasıl bakılacağı, nasıl dışarı çıkarılacağını evcil hayvan bakanların çok iyi bilmesi lazım. Gerekli tedbir alınmaması halinde cezai sorumluluk bile doğar. Bu anlamda hem hukuki hem sorumluluk noktasında mahkemelerimizin de vatandaşa sorumluluğu arttıracak kararları tesis etmesi kanaatindeyim” şeklinde ifade etti.