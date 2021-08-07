Başından vurulmuş halde bulunan Sude'nin erkek arkadaşını "sağ el" detayı tutuklattı

İzmit'te beraber yaşadığı erkek arkadaşının evinde ölü bulunan 18 yaşındaki Sude Akarsu, büyük üzüntüye neden olmuştu. Akarsu'nun vefatının şüpheli bulunmasının ardından ailenin de ifadesine başvuruldu. Aile, kızlarının sağ elini kullandığını ve merminin soldan girdiğini söyledi. Bu ifadenin ardından Sude'nin erkek arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Genç kız da sevenlerinin ve ailesinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

SİLAHLA BAŞINDAN VURULMUŞ BULUNDU

Önceki gün Kocaeli'nin İzmit ilçesi Topçular Mahallesi Hilal Sokak'ta edinilen bilgilere göre, 18 yaşındaki Sude Akarsu, bir süredir beraber yaşadığı erkek arkadaşı O.Ö'nün evinde silahla başından vurulmuş halde bulundu. Silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sude Öztürk, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İNCELEMELERİN ARDINDAN NAAŞI ALINDI

Başından vurulduğu belirlenen Sude Akarsu, daha sonra İzmit Seka Devlet Hastanesine sevk edildi. Genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Sude'nin cenazesi, otopsi incelemesi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi incelemelerinin ardından Sude'nin cenazesi ailesine teslim edildi. Sude Öztürk'ün cenazesi dün kılınan cenaze namazının ardından Kocaeli Kent Mezarlığında toprağa verildi.

Polis ekipleri, evde incelemede bulunurken, Onur Öztürk gözaltına alındı. 3 çocuk babası olan ve boşandığı öğrenilen Öztürk, ifadesi sonrası serbest kaldı. Sude'nin ailesi ise karakolda, sağ elini kullanan kızlarının başındaki merminin soldan girdiğini ve Öztürk'ün kızlarına hem psikolojik hem fiziksel şiddet uyguladığını iddia etti. Cumhuriyet savcısının karara itirazı üzerine Öztürk, yeniden gözaltına alındı. Onur Öztürk, 'kasten öldürme' suçlamasıyla sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.