Başkent'te zehir taciri 39 kişi tutuklandı

Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 299 şüpheliden 39'u tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla 28 Haziran-4 Temmuz arasında operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 299 şüpheliden 39'u tutuklandı.

Operasyonlarda 5,6 kilogram esrar, 350 gram eroin, 340 gram sentetik uyuşturucu, 9 bin 400 uyuşturucu hap ve 4 bin sentetik ecza maddesi ele geçirildi.