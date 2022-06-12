Başkentte aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Bazı bölgelerde yağmur suyundan oluşan sel dolayısıyla araçlar sele kapıldı. O anları bir vatandaş telefon kamerasıyla çekti.

Ani yağış bir kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Sağanak nedeniyle taşan Tatlar Deresi'nde, aracıyla sel sularına kapılan 27 yaşındaki İlkay Yiğit'in cansız bedenine, arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıldı.

Meteoroloji verilerine göre, İstanbul'da da sağanak beklenirken, şehrin batı kesimlerinde gece saatlerinde karla karışık yağmur, yükseklerde ise kar beklendiği bilgisi paylaşıldı.