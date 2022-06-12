Başkentte aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Önceki gün öğleden sonra aniden bastıran ve kentin tamamında etkili olan yağış nedeniyle bazı alt geçitler suyla doldu, trafikte aksamalar yaşandı.
GÜNDEM 12.06.2022, 12:39 12.06.2022, 12:44
Bazı bölgelerde yağmur suyundan oluşan sel dolayısıyla araçlar sele kapıldı. O anları bir vatandaş telefon kamerasıyla çekti.
Ani yağış bir kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Sağanak nedeniyle taşan Tatlar Deresi'nde, aracıyla sel sularına kapılan 27 yaşındaki İlkay Yiğit'in cansız bedenine, arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıldı.
Meteoroloji verilerine göre, İstanbul'da da sağanak beklenirken, şehrin batı kesimlerinde gece saatlerinde karla karışık yağmur, yükseklerde ise kar beklendiği bilgisi paylaşıldı.
Namaz Vakti 12 Haziran 2022
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|Güneş
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|P
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|64
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|O
|P
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|70
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|62
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|36
|57
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|36
|51
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|9. Manisa Futbol Kulübü
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|49
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|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
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|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
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|38
|51
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|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
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|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
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|38
|39
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|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
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|38
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|42
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|42
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|42
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|39
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|39
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|38
|39
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|38
|38
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|38
|35
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