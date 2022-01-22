Batı Kipaş Kâğıt Fabrikası Türkiye’nin gündeminde!
Geçtiğimiz hafta açılışı gerçekleşen Avrupa’nın en büyük Batı Kipaş Kâğıt Fabrikası Aydın'ın Söke ilçesindeki organize sanayi bölgesinde açılmıştı.
GÜNDEM 22.01.2022, 14:48 22.01.2022, 16:51
Açılışı cumhurbaşkanı recep tayip Erdoğan yaptı. Dev görkemli açılış ulusal televizyonlarda tartışma programlarında konuşulmaya devam ediyor.
CNN Türk ekranlarında Hande Fırat’ın hazırlayıp sunduğu gece görüşü programında Gazeteci Zafer Şahin, Batı Kipaş Kağıt Fabrikasının Büyüklüğünü ve Türkiye’ye kazanımlarını anlattı.
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