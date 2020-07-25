Bir günde 3 bin 53 kişiye maske ve mesafe cezası

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde KOVID-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürdürülüyor.

Bu kapsamda, dün gerçekleştirilen denetimlerde 3 bin 53 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmekten idari para cezası uygulandı.

Ekipler ayrıca, 282 iş yerindeki denetimlerde 9 iş yeri hakkında işlem yaptı.