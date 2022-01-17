Birçok ilde eğitime kar engeli

Ülke genelinde birçok il ve ilçede kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 17 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verildi.

KAYSERİ

Kayseri'nin Özvatan ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.



Kayseri'de etkisini gösteren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Özvatan ilçesinde de kar yağışı ve aşırı buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Özvatan Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:





"Özvatan ilçemizde aşırı buzlanma ve elverişsiz hava şartlarından dolayı taşımalı eğitime tabi öğrenciler için 17/01/2022 Pazartesi günü yüz yüze eğitime bir gün süre ile ara verilmiş olup, eğitim faaliyetlerinin taşımalı öğrenciler için uzaktan eğitimle yapılmasına karar verilmiştir."

Artvin



Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerde eğitim-öğretime 17 Ocak Pazartesi günü ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının yarın idari izinli sayılacağı da kaydedildi.



Rize



Rize Valisi Kemal Çeber de sosyal medya hesabından, olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitim-öğretime ara verildiği kararını esprili dille, şu şekilde duyurdu:



"Sevgili atmacalarım, gönderdiğiniz mesaj ve fotoğraflar durumu net şekilde ortaya koydu. Yine çok yaratıcıydınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Meteorolojik veriler ve kurum görüşleri de aynı doğrultuda ve gidişat da belli oldu. Hemen hemen oy birliğiyle bir karara vardık. Devam eden yoğun kar yağışı, buna bağlı riskler ve atmacalarımın birbirinden güzel mazeretleri nedeniyle Rize il genelinde eğitim-öğretimöe 17 Ocak Pazartesi günü ara verilmesine, hamile ve engelli çalışanların idari izinli sayılmasına atmacalarımla birlikte karar verilmiştir."



Bolu

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yazılı açıklamasında, alınan meteorolojik bilgilere göre kar yağışı ve buzlanmanın devam edeceği değerlendirildiğinden 17 Ocak'ta kent genelinde resmi ve özel okul öncesi, ilk, orta, lise ve halk eğitim merkezi kurumlarındaki eğitim öğretim faaliyetlerine bir gün ara verildiğini belirtti.



Vali Ümit, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılmasına karar verildiğini kaydetti.



Hakkari



Hakkari Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, kentte etkili olan yoğun kar, tipi ve buzlanma nedeniyle Valilik kararıyla il merkezi ve ilçelerinde 17 Ocak Pazartesi eğitim, öğretime ara verildiği belirtildi.



Bilgilendirmede, kamu kurumlarındaki engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Kastamonu

Kastamonu Valiliği, kentte 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezi ve 13 ilçede eğitime bugün ara verildiğini duyurdu.

Trabzon



Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, il genelinde kar yağışının devam ettiğini belirtti.



Olumsuz hava koşulları nedeniyle 17 Ocak Pazartesi günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğime bir gün süreyle ara verildiğini ifade eden Vali Ustaoğlu, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağını kaydetti.

Karabük

Karabük'te kar yağışı sebebiyle eğitim öğretime bugün ara verildi.



Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerde eğitim öğretime 17 Ocak Pazartesi günü ara verildiği bildirildi.



Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

Giresun

Giresun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 ilçede tüm, 7 ilçede de köy okullarında bugün eğitim öğretime ara verildi.



Valilikten yapılan açıklamada, Çanakçı, Dereli, Güce ve Yağlıdere ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime 17 Ocak Pazartesi ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, Doğankent, Espiye, Görele, Eynesil, Keşap, Piraziz ve Tirebolu ilçelerinde ise köy okullarında yarın eğitim öğretime ara verileceği kaydedildi.

Gümüşhane



Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Torul ve Kürtün ilçelerinde yoğun kar yağışının devam ettiği belirtildi.



Açıklamada, "Torul ve Kürtün ilçelerimizde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin eğitimine 17.01.2022 tarihinde bir gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

Ordu

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.



Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:



"Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerimizde bulunan okullarımızın tamamında, Altınordu, Fatsa, Perşembe ve Ünye ilçelerimizde ise taşımalı sistem kapsamında olan okullarımızda 17 Ocak Pazartesi günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir."



Ayrıca, belirtilen ilçelerde engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Van



Van'ın Gevaş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.



Açıklamada, kar ve buzlanma nedeniyle 17 Ocak Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullar ile Halk Eğitim, Özel Eğitim ve Rehabilatasyon Merkezlerinin tatil edildiği duyuruldu.



Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Tokat



Tokat Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, iki gündür Tokat genelinde hava şartlarının kötü olduğunu söyledi.



İl genelinde iki gündür aralıklarla kar yağdığını ifade eden Küçükali, "Almus ilçemizde hava şartlarından dolayı eğitime 17 Ocak Pazartesi günü ara verildi. Reşadiye ilçesinde de sadece taşımalı eğitim yapılan okullar hava şartları nedeniyle tatil edildi." diye konuştu.

Şırnak

Şırnak'ta etkili olan kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ve 2 ilçede bugün eğitime ara verildi.



Valilikten yapılan açıklamada, kent merkezi ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde devam eden yoğun kar yağışı, buzlanma, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların 17 Ocak Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi.



Açıklamada, okullarda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla yapılacağı, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

Samsun



Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İlkadım, Atakum, Canik, Tekkeköy, Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Bafra, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, 19 Mayıs, Salıpazarı, Terme, Vezirköprü ve Yakakent ilçesinde olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.



Açıklamada, bu ilçelerde bazı okullarda kar ve buzlanma nedeniyle 17 Ocak Pazartesi okulların tatil edildiği duyuruldu.

ARDAHAN

Ardahan'ın Posof ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.



İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, ilçede etkili olan yoğun kar yağışı ve tipinin ulaşımı aksattığını söyledi.



Bulut, bu nedenle Posof ilçesindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde eğitime bugün ara verildiğini belirtti.



İlçe ulaşımın aksamaması için özel idare ekipleri çalışma başlattı.



Eğitim öğretime ara verilen okulların detaylı listesine "http://samsun.meb.gov.tr/www/yogun-kar-yagisi-nedeniyle-yuz-yuze-egitime-ara-veren-okullarimiz/icerik/2285" linkinden ulaşabileceği ifade edildi.