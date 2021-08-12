Büyük orman yangınlarının tamamı söndürüldü

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son 15 günde yaşanan büyük orman yangınlarının sonuncusu olan Muğla Köyceğiz yangınının da kontrol altına alınmasıyla tüm büyük orman yangınlarının söndürüldüğünü açıkladı. Ayrıntılar gelecek...

GÜNDEM 12.08.2021, 10:47
Büyük orman yangınlarının tamamı söndürüldü

Ayrıntılar gelecek...

#Tarım ve Orman #Bakanı #Bekir Pakdemirli #AksuTV #aksutv haber
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