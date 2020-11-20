Cep telefonu almak  için böbreğini sattı! Şimdi diyalize bağlı yaşıyor

Çin'de 17 yaşındaki bir genç, cep telefon alabilmek için böbreklerinden birini sattı. Yasa dışı organ ticaretine karışan 5 kişi hakkında dava açıldı.

GÜNDEM 20.11.2020, 13:44
Cep telefonu almak  için böbreğini sattı! Şimdi diyalize bağlı yaşıyor

Simsarlardan birinin böbrek için 35 bin dolar aldığı, öğrenciye ise 3500 dolar verdiği bildirildi.

Olayın, gencin ailesinin iPhone ve iPad'i nasıl aldığını sorgulaması üzerine açığa çıktığı ifade edildi.

Çin'de 1,5 milyon kişinin organ nakline ihtiyacı olduğu, ancak her yıl sadece 10 bin nakil yapılabildiği, bu durumun da yasa dışı organ ticaretini artırdığı belirtiliyor.

 

#Cep telefonu almak #böbrek satmak #Aksu Haber #aksu tv haber
Yorumlar (0)
hafif yağmur
Namaz Vakti 20 Kasım 2020
İmsak 05:46
Güneş 07:10
Öğle 12:23
İkindi 15:03
Akşam 17:25
Yatsı 18:45
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 17
2. Fenerbahçe 8 17
3. Galatasaray 8 16
4. Başakşehir 8 13
5. Karagümrük 8 12
6. Kasımpaşa 8 12
7. Rizespor 7 11
8. Gaziantep FK 8 11
9. Malatyaspor 8 11
10. Hatayspor 6 11
11. Beşiktaş 7 10
12. Konyaspor 7 9
13. Antalyaspor 8 9
14. Göztepe 7 8
15. Sivasspor 7 8
16. Erzurumspor 7 8
17. Trabzonspor 8 6
18. Kayserispor 7 6
19. Gençlerbirliği 7 5
20. Denizlispor 7 5
21. Ankaragücü 6 2
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 8 18
2. İstanbulspor 8 17
3. Altınordu 9 17
4. Samsunspor 9 16
5. Adana Demirspor 8 15
6. Ankara Keçiörengücü 9 15
7. Giresunspor 8 14
8. Akhisar Bld.Spor 9 13
9. Balıkesirspor 9 13
10. Adanaspor 8 12
11. Bursaspor 9 11
12. Altay 7 10
13. Ümraniye 9 9
14. Menemen Belediyespor 7 6
15. Bandırmaspor 9 5
16. Ankaraspor 8 5
17. Boluspor 9 4
18. Eskişehirspor 9 1
Takımlar O P
1. Leicester City 8 18
2. Tottenham 8 17
3. Liverpool 8 17
4. Southampton 8 16
5. Chelsea 8 15
6. Aston Villa 7 15
7. Everton 8 13
8. Crystal Palace 8 13
9. Wolverhampton 8 13
10. Man City 7 12
11. Arsenal 8 12
12. West Ham 8 11
13. Newcastle 8 11
14. M. United 7 10
15. Leeds United 8 10
16. Brighton 8 6
17. Fulham 8 4
18. West Bromwich 8 3
19. Burnley 7 2
20. Sheffield United 8 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Villarreal 9 18
3. Atletico Madrid 7 17
4. Real Madrid 8 16
5. Granada 8 14
6. Cádiz 9 14
7. Real Betis 9 12
8. Barcelona 7 11
9. Valencia 9 11
10. Getafe 8 11
11. Elche 7 11
12. Sevilla 7 10
13. Osasuna 8 10
14. Athletic Bilbao 8 9
15. Deportivo Alaves 9 9
16. Eibar 9 9
17. Celta de Vigo 9 7
18. Levante 8 6
19. Real Valladolid 9 6
20. Huesca 9 6