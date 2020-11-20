Cep telefonu almak için böbreğini sattı! Şimdi diyalize bağlı yaşıyor
Çin'de 17 yaşındaki bir genç, cep telefon alabilmek için böbreklerinden birini sattı. Yasa dışı organ ticaretine karışan 5 kişi hakkında dava açıldı.
GÜNDEM 20.11.2020, 13:44
Simsarlardan birinin böbrek için 35 bin dolar aldığı, öğrenciye ise 3500 dolar verdiği bildirildi.
Olayın, gencin ailesinin iPhone ve iPad'i nasıl aldığını sorgulaması üzerine açığa çıktığı ifade edildi.
Çin'de 1,5 milyon kişinin organ nakline ihtiyacı olduğu, ancak her yıl sadece 10 bin nakil yapılabildiği, bu durumun da yasa dışı organ ticaretini artırdığı belirtiliyor.
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