Cep telefonu almak  için böbreğini sattı! Şimdi diyalize bağlı yaşıyor

Simsarlardan birinin böbrek için 35 bin dolar aldığı, öğrenciye ise 3500 dolar verdiği bildirildi.



Olayın, gencin ailesinin iPhone ve iPad'i nasıl aldığını sorgulaması üzerine açığa çıktığı ifade edildi.



Çin'de 1,5 milyon kişinin organ nakline ihtiyacı olduğu, ancak her yıl sadece 10 bin nakil yapılabildiği, bu durumun da yasa dışı organ ticaretini artırdığı belirtiliyor.



