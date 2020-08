CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündemi değerlendirdi!

Kılıçdaroğlu, iktidar partilerinin siyaseti zenginleşme aracı olarak gördüğünü ileri sürerek, şunları söyledi:

"Biz siyaseti halka hizmet aracı olarak görüyoruz. Bu nedenle biz siyaset yaparken zenginleşmiyoruz aslında mal varlığımızı açıklıyoruz ama onlar korkularından mal varlıklarını bile açıklayamıyorlar. Hatta yeri, zamanı gelince herhangi bir ülkenin devlet başkanı çıkıp 'Mal varlığını açıklarım ha' diye tehdit edince sesleri dahi çıkmıyor. O nedenle siyaseti temiz zeminde, ahlaklı zeminde yürütmek zorundayız."

Kılıçdaroğlu, iktidarı, uyardıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün geldiğimiz noktaya bakın. Bir kişi 18 yıldır Türkiye'nin hemen hemen her noktasına egemen. Bürokrasiden toprağına kadar. Valisi, kaymakamı her şeyi kendi emrinde. Eğer 18 yıldır siz ülkeyi yönetiyor ve 18 yıldır hala on binlerce çocuk yatağa aç giriyorsa bir derdimiz var demektir.

AK Parti ve MHP'ye oy veren kardeşlerime seslenmek istiyorum, bu ülkede 18 yıldır yönetiyor ve bir çocuk yatağa aç giriyorsa ve çocuk açlıktan ölüyorsa bunun vebali de günahı da onlara oy verenlerdedir. Bu kadar açık, net söylüyorum. Devleti, ülkeyi yönetenler bir çocuk yatağa aç gidiyorsa uyumazlar. Hemen ulaşırlar, her türlü ihtiyacını karşılarlar, geleceğini güvence altına alırlar. Bunu yapmamız gerekiyor."