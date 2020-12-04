CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Gündemi Değerlendirdi
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi
GÜNDEM 04.12.2020, 18:08
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi
Sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı ziyaret etmesini değerlendiren özel şunları söyledi
Özel, memur, emekli ve işçilere verilecek zammın son 6 aydaki enflasyonu bile karşılamayacağını savundu.
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