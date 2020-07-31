CHP'li Öztrak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu!
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
GÜNDEM 31.07.2020, 11:39 31.07.2020, 16:52
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Öztrak, Meclis’te kabul edilen yeni yasayla sosyal medyada insanların düşüncesini özgürce ifade etme hakkının gasp edileceğini belirtti.
Sosyal medyada da insanların düşüncesini özgürce ifade etme hakkı gasp edilecek. Bu yapılanın adı despotizmdir. Saray rejimi yazılı ve görsel medyanın neredeyse tamamını, şahsi propaganda aletine dönüştürdü. Bir avuç özgür basın kuruluşunu da ilan kesme, yayın durdurma cezalarıyla hizaya getirmeye uğraşıyor. Bunların yetmediği yerde gazetecileri zindanlar bekliyor.
CHP'li Öztrak; 'Sosyal medya gibi kovid istatistiklerine de sansür uygulanıyor.' iddiasında bulundu.
“KORONA VERİLERİNE SANSÜR UYGULANIYOR”
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