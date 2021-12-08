Cumhurbaşkanı Erdoğan, 40. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 40. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında, şu başlıklar öne çıktı:

"Diyanet İşleri Başkanlığı’nda yürütülen her görevi ama özellikle de müftülük vazifesini herhangi bir devlet memurluğu gibi görmüyoruz. Diğer kamu görevlileri vazifelerini ihmal ettiklerinde veya yanlış yaptıklarında bunun öyle veya böyle bir telafisi vardır. Ama Diyanet mensuplarımız, imamlarımız, müftülerimiz vazifelerini hakkıyla yerine getirmediklerinde koskoca bir milletin bu dünyası da öbür dünyası da berbat olabilir. Bu işin kıymet ne makamla ne mevkiiyle ne parayla ne şöhretle ölçülür.

Dünyanın neresinde olursa olsun her Müslümanın derdiyle dertlenmiş İslam'a yönelik her saldırıyla karşı olduk. Son dönemde bilhassa yapılan saygısızlıklara karşı en güçlü kalbi tepkileri dile getirdik. Benzer bir hadise bizim de başımıza geldi.

Suriye'de okullarda dağıtılmak üzere hazırlanan kitaplarda Peygamber Efendimiz'e ait tasvirlerin yer aldığı kitaplar dağıtıldı. Rabbim bizi her türlü saygısızlıktan korusun.

Mescid-i Nebi'nin ilk karargah olarak inşasından bu güne camiler her zaman hayatımızın merkezinde yer almıştır. Müslümanlar aynı safta kalplerini birbirine kitlemiştir. Ümmet kavramı evvela camilerde vücut bulmuştur. Camilerimize sahip çıkmak onları ihya etmek temel görevimizdir."