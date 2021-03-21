Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Down sendromlu çocuklardan “+1" destek
Down sendromlu çocuklar çiçeklerle "We Love Erdoğan +1" yazarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgilerini ifade etti.
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında, down sendromlu çocuk ve gençlerle bir araya geldi.
Down sendromlu çocuklardan anlamlı mesaj
Etkinlikte, Özcan ile eğlenceli anlar yaşayan down sendromlu çocuklar ektikleri çiçeklerle "We Love Erdoğan +1" yazarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek mesajı gönderdi.
"+1" ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgilerini dile getirdiler
Down sendromlu çocuk ve gençler, bu hareketleriyle down sendromlularla sık sık bir araya gelen ve bu konuyla ilgili hassasiyetini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı unutmadıklarını gösterdi.
Yurdun dört bir yanından "Love Erdoğan" mesajları paylaşılmıştı
ABD'nin New York kentindeki reklam panolarında önceki günlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı ifadelerin yayımlanmasına tepki olarak Türkiye'nin dört bir yanından çeşitli yöntemlerle "Love Erdoğan" mesajları verilmişti.
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