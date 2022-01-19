Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısı bugün 16.35'te başladı. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şu şekilde:

Önümüzdeki yıl bu zamanlar bambaşka bir Türkiye fotoğrafı ile milletimizin karşısına çıkacağız. Güçlü Türkiye hedefini karalamaya çalışanların mahcubiyetini göreceğiz.

Yaşayan İnsan Hazineleri ödüllerimiz Anadolu'nun bereketli kültür mirasının dünyaya tanıtılması bakımından önemli envanter çalışmasıdır. 2021 yılı için belirlenen 21 sanatçımız ile mehteran birliğimize hak teslimi olarak gördüğümüz ödülleri takdim ettik.

Cuma günü ülkemizin ilk istihbarat gemizi Ufuk'un hizmete girmesi vesilesiyle bu alandaki kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyduk.

Balkanlardan önemli bir misafirimizi Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'i ağırladık. Kapsamlı fikir alışverişinde bulunduk, aramızdaki ilişkileri değerlendirdik.

Ara verdiğimiz muhtar buluşmaları toplantımız bugün çok coşkulu geçti.

Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak, yeni projeler geliştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ekonomideki hedeflerimizi ulaşmamızı engellemek isteyenlere aradıklarını vermeyeceğiz.