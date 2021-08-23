Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan’daki gelişmelerle ilgili yoğun diplomasi yürütüyoruz

Erdoğan, Twitter'daki paylaşımında, "Afganistan’daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz. Bölgemizde istikrarı sağlamak, ülkemizi göç baskısına karşı korumak ve milletimizin huzurunu temin etmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz." dedi.

Erdoğan, 20 Ağustos'tan beri Afganistan konusunda gerçekleştirdiği yoğun diplomasi programını da paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesinde, göç konusunda iş birliğinin karşılıklı anlayış ve çıkarlara dayalı olarak ilerletilmesi gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde, Afganistan'da kurulacak yeni hükümetin Afgan halkının çeşitliliğini yansıtacak şekilde kapsayıcı ve temsil edici olması gerektiğini söyledi.

Almanya Başbakanı Merkel ile de görüşen Erdoğan, Afgan düzensiz göçünün krize dönüşmeden bir an önce çözüme kavuşturulması noktasında Avrupa'ya önemli görevler düştüğünü ifade etti.

Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile olan görüşmesiyle ilgili de "Ticari, askeri ve istihbari alanlarda ilişkilerdeki olumlu gidişattan memnun olduğumuzu terörle mücadele konusundaki iş birliğimizi de artırmamız gerektiğini söyledik." dedi.

Afganistan’daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz.



Bölgemizde istikrarı sağlamak, ülkemizi göç baskısına karşı korumak ve milletimizin huzurunu temin etmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/St93jivbgD — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 23, 2021

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