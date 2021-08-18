Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Danışmanı Al Nahyan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel konular değerlendirildi.

Görüşmede, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'ye yönelik yatırımları da ele alındı