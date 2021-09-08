Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Mülteciler Yüksek Komiseri'ni kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'yi kabul edecek.

GÜNDEM 08.09.2021, 09:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Mülteciler Yüksek Komiseri'ni kabul edecek

Resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile biraraya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek görüşmede, başta Afganistan'da ortaya çıkan mülteci sorunu olmak üzere bölgedeki göç ve mülteci sorunlarının ele alınacağı belirtiliyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi'nin Ankara'daki temaslarının yanısıra Şanlıurfa ve Gaziantep’te incelemeler yapacağı kaydedildi.  

#Recep Tayyip Erdoğan #BM #Filippo Grandi #AksuTV #AksuTVHaber
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